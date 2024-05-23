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عربي-دولي

لمواجهة التقدم الروسي.. أميركا أنهت تدريب أوكرانيين على استخدام طائرات "F16"

Lebanon 24
23-05-2024 | 23:14
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أنجزت الدفعة الأولى من الطيارين الأوكرانيين دورة تدرّب على استخدام طائرات "إف 16" الأميركية، في القاعدة الجوية الأميركية بولاية أريزونا.

وقالت إرين هانيغان، المتحدثة باسم القوات الجوية للحرس الوطني الأميركي، في حديث لـ "بوليتيكو"، أن مجموعة الطيارين قد اجتازت دورة التدريب، دون أن تكشف عن عدد الطيارين أو التاريخ المحدد لانتهاء التدريب.
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وسيتوجه الطيارون الآن إلى أوروبا لتلقي التدريب الإضافي، حسبما قال مصدر مطلع للصحيفة.

ومن المتوقع أن تحصل أوكرانيا على أكثر من 60 طائرة مقاتلة أميركية الصنع من نوع "إف 16"، ستقدمها النرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا.
 
وكانت مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي، سيليست والاندر، قد أكدت أن تسليم الطائرات والمعدات اللازمة لصيانتها لأوكرانيا سيتم هذا العام. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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