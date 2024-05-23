نتنياهو سيلقي قريبا خطابا أمام الكونغرس

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أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون مساء أمس الخميس أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلقي كلمة قريبا أمام جلسة مشتركة للكونغرس."خطوة ستغضب ديمقراطيين"وأضاف خلال خطاب ألقاه في حفل سنوي للسفارة الإسرائيلية أن ذلك سيكون "مؤشرا قويا على الدعم للحكومة الإسرائيلية في وقت تشتد فيه حاجتها إليه".ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستزيد من غضب بعض الديمقراطيين الذين يتزايد انتقادهم للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ودعم بايدن لها.يأتي هذا التجمع الدبلوماسي وسط توتر بين بايدن ونتنياهو بشأن سعي الولايات المتحدة لجعل إسرائيل تبذل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب التي تقول إنها تشنها ضد مقاتلي حماس في غزة."دعم فولاذي"وأعطت السفارة نفس القدر من الأهمية لكلمة ألقاها النائب الأميركي الديمقراطي بيت أجيلار الذي شارك إلى جانب جونسون في الفعالية رفيعة المستوى التي كانت من أكثر الفعاليات هدوء منذ بدء الحرب على غزة. وقال إن الدعم الأميركي لإسرائيل "فولاذي".وقال جونسون الذي تحدث أولا وسط تصفيق الجمهور المؤيد لإسرائيل بشدة "يسعدني الليلة أن أعلن لكم شيئا آخر. سنستضيف قريبا رئيس الوزراء نتنياهو في الكابيتول لحضور جلسة مشتركة للكونغرس".وعادة ما ترسل الإدارات الأميركية المتعاقبة مسؤولا رفيع المستوى لحضور مثل هذه الحفلات، ما يعكس مكانة إسرائيل كونها أهم حليف لواشنطن في الشرق الأوسط. (العربية)