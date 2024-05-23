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عربي-دولي

سقط من على دراجته النارية.. نقل الرئيس التشيكي إلى المُستشفى وهذه حالته

Lebanon 24
23-05-2024 | 23:25
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أثناء قيادته دراجته النارية، تعرّض الرئيس التشيكي بيتر بافيل لحادث بسيط أمس الخميس ممّا استدعى نقله إلى مستشفى في براغ حيث تبيّن أنّ جروحه "ليست خطرة"، بحسب ما أعلن مكتبه.

وقالت الرئاسة التشيكية في منشور على منصة إكس إنّ بافل (62 عاماً) الذي يتولّى منصبه منذ آذار 2023 سيبقى في مستشفى الجامعة العسكرية في براغ لفترة غير محدّدة.

"جروحه ليست خطرة"
وأضافت أنّ "جروحه ليست خطرة، لكن ينبغي أن يبقى تحت المراقبة لبعض الوقت".

وبحسب الصحافة التشيكية فإنّ الرئيس سقط أثناء قيادته دراجته النارية على حلبة مغلقة، وبالتالي فإنّ الشرطة لم تفتح تحقيقاً في الحادث.
 
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هوايته المفضلة
وبافيل جنرال سابق في حلف شمال الأطلسي يهوى قيادة الدراجات النارية، ودراجته الحالية من طراز "بي إم دبليو آر 1200 جي إس".

ونشرت الصحف التشيكية الصيف الماضي صورة للرئيس وهو يقود دراجته النارية من دون خوذة.(العربية)

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