كان مسؤولا عن عمليات إطلاق القذائف المضادة للدروع.. إسرائيل تعلن مقتل قياديا في "حماس" (صورة)

أكد الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، مقتل قائد كتيبة بيت حانون في حماس، حسين فياض.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على "إكس": "جيش الدفاع والشاباك يقضيان على قائد كتيبة بيت حانون في حماس داخل مجمع تحت الأرض في جباليا".



وأوضح أدرعي: "قامت قوات الفرقة 98 وقوات خاصة من سلاح الجو بالقضاء داخل نفق تحت الأرض على المخرب المدعو حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون في حماس".

#عاجل 🔻جيش الدفاع والشاباك يقضيان على قائد كتيبة بيت حانون في حماس داخل مجمع تحت الأرض في جباليا



قامت قوات الفرقة 98 وقوات خاصة من سلاح الجو بالقضاء داخل نفق تحت الأرض على المخرب المدعو حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون في حماس.



لقد كان فياض مسؤولًا عن الكثير من عمليات إطلاق… pic.twitter.com/tzliwR1fXo — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 23, 2024 Advertisement

وأضاف: "كان فياض مسؤولا عن الكثير من عمليات إطلاق القذائف المضادة للدروع نحو إسرائيل خلال الحرب وعن الكثير من عمليات إطلاق قذائف الهاون نحو بلدات شمال غلاف غزة".



وكان مسؤولون بقطاع الصحة ووسائل إعلام تابعة لحركة "حماس" قد قالت إن القوات الإسرائيلية قتلت 60 فلسطينيا على الأقل في قصف جوي وبري في أنحاء قطاع غزة يوم الخميس.(سكاي نيوز)





