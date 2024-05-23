على عمق 40 كلم.. "حماس" تشن هجومًا صاروخيًا على مستوطنة "أوفاكيم"

Advertisement

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو مستوطنة "أوفاكيم" قرب مدينة بئر السبع.وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن الصاروخين "سقطا في منطقة مفتوحة، دون أن يؤديا إلى وقوع إصابات أو أضرار مادية".وتبعد بئر السبع عن غزة بنحو 40 كلم، وآخر قصف لها من جانب كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، كان في 11 آيار. (عربي21)