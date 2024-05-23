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عربي-دولي

على عمق 40 كلم.. "حماس" تشن هجومًا صاروخيًا على مستوطنة "أوفاكيم"

Lebanon 24
23-05-2024 | 23:53
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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو مستوطنة "أوفاكيم" قرب مدينة بئر السبع.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن الصاروخين "سقطا في منطقة مفتوحة، دون أن يؤديا إلى وقوع إصابات أو أضرار مادية".
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وتبعد بئر السبع عن غزة بنحو 40 كلم، وآخر قصف لها من جانب كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، كان في 11 آيار. (عربي21)
المصدر: عربي21
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