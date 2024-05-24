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إقتصاد

البنك الدولي: خطر الانهيار المالي يهدد السلطة الفلسطينية

Lebanon 24
24-05-2024 | 00:13
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قال البنك الدولي، إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، التي تدير الضفة الغربية، تدهور في الأشهر الثلاثة الماضية، مما "يزيد بشكل كبير من خطر الانهيار المالي"، وذلك في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
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وأضاف "الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمبالغ اللازمة لتمويل النفقات العامة الأساسية تؤدي إلى أزمة مالية".

 

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