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غانتس يدعو للتحقيق في إخفاق 7 تشرين

Lebanon 24
24-05-2024 | 01:15
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طالب عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، بإجراء تحقيق حكومي في الإخفاقات التي حدثت في 7 تشرين الأول.

وبحسب "يديعوت إحرنوت"، قال غانتس: "سأقدم قريبا اقتراحا لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، لقد مر ما يقرب من 8 أشهر منذ الكارثة الكبرى في البلاد".
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ولجنة التحقيق الحكومية هي هيئة مستقلة يتم تشكيلها لغرض التحقيق في مسألة معينة واستخلاص النتائج.

ويحق لها تقديم توصيات بشأن المسائل المهمة، وهي ذات طبيعة شبه قانونية وبالتالي تحمل وزنا كبيرا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى عدة تحذيرات من المخابرات العسكرية في ربيع وصيف 2023، بشأن الطريقة التي كان ينظر بها "أعداء البلاد" إلى الاضطرابات الاجتماعية في إسرائيل في ذلك الوقت.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "خلال عام 2023، بين آذار وتموز، تم إرسال أربع رسائل تحذيرية مختلفة من قبل مديرية المخابرات، والتي أظهرت كيف ينظر أعداء إسرائيل إلى الضرر الذي يلحق بتماسك الدولة والجيش الإسرائيلي على وجه الخصوص".

وكان إسرائيليون ألقوا باللوم على مساهمة الحكومة في إظهار "ضعف البلاد"، من خلال إصرارها على خطة الإصلاح القضائي وما خلفته من احتجاجات كبيرة، إضافة إلى صعود حركة معارضة ضخمة، الأمر الذي دفع حماس إلى شن هجومها في 7 تشرين ، حسب ما ذكر "تايمز أوف إسرائيل".(سكاي نيوز)


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