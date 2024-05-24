25
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
غانتس يدعو للتحقيق في إخفاق 7 تشرين
Lebanon 24
24-05-2024
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، بإجراء تحقيق حكومي في الإخفاقات التي حدثت في 7 تشرين الأول.
وبحسب "يديعوت إحرنوت"، قال غانتس: "سأقدم قريبا اقتراحا لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، لقد مر ما يقرب من 8 أشهر منذ الكارثة الكبرى في البلاد".
Advertisement
ولجنة التحقيق الحكومية هي هيئة مستقلة يتم تشكيلها لغرض التحقيق في مسألة معينة واستخلاص النتائج.
ويحق لها تقديم توصيات بشأن المسائل المهمة، وهي ذات طبيعة شبه قانونية وبالتالي تحمل وزنا كبيرا.
وقال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى عدة تحذيرات من المخابرات العسكرية في ربيع وصيف 2023، بشأن الطريقة التي كان ينظر بها "أعداء البلاد" إلى الاضطرابات الاجتماعية في إسرائيل في ذلك الوقت.
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "خلال عام 2023، بين آذار وتموز، تم إرسال أربع رسائل تحذيرية مختلفة من قبل مديرية المخابرات، والتي أظهرت كيف ينظر أعداء إسرائيل إلى الضرر الذي يلحق بتماسك الدولة والجيش الإسرائيلي على وجه الخصوص".
وكان إسرائيليون ألقوا باللوم على مساهمة الحكومة في إظهار "ضعف البلاد"، من خلال إصرارها على خطة الإصلاح القضائي وما خلفته من احتجاجات كبيرة، إضافة إلى صعود حركة معارضة ضخمة، الأمر الذي دفع حماس إلى شن هجومها في 7 تشرين ، حسب ما ذكر "تايمز أوف إسرائيل".(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور... "زوجة عمار شلق الثالثة" تستمتع بالطقس الحار من على الشاطىء في دبي
Lebanon 24
بالصور... "زوجة عمار شلق الثالثة" تستمتع بالطقس الحار من على الشاطىء في دبي
09:42 | 2024-05-23
23/05/2024 09:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء يكشفون الحقيقة.. هل أسقط "ليزر فضائي" مروحية الرئيس الإيراني؟
Lebanon 24
خبراء يكشفون الحقيقة.. هل أسقط "ليزر فضائي" مروحية الرئيس الإيراني؟
05:51 | 2024-05-23
23/05/2024 05:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطر قاتل"... تقريرٌ يدقّ ناقوس الخطر: 300 طائرة قد تنفجر في الجوّ
Lebanon 24
"خطر قاتل"... تقريرٌ يدقّ ناقوس الخطر: 300 طائرة قد تنفجر في الجوّ
09:15 | 2024-05-23
23/05/2024 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تنهار من البكاء في عزاء طوني صوايا (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تنهار من البكاء في عزاء طوني صوايا (فيديو)
11:30 | 2024-05-23
23/05/2024 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت إمرأة... إليكم بالصورة ما كانت تفعله داخل منزلها في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت إمرأة... إليكم بالصورة ما كانت تفعله داخل منزلها في الضاحية الجنوبية
07:50 | 2024-05-23
23/05/2024 07:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:52 | 2024-05-24
عصية على التشويش.. روسيا بدأت باستخدام هذه الدرونات
03:51 | 2024-05-24
بوريل يؤكد: الاعتراف بدولة فلسطين ليس هدية لحماس
03:34 | 2024-05-24
نواب أميركا ينوون معاقبة المحكمة الجنائية!
03:30 | 2024-05-24
تقرير لـ"New York Times": إيران أقرب من أي وقت مضى من تصنيع قنبلة نووية
03:16 | 2024-05-24
الخطر الأكبر.. كيف سيؤثّر الذكاء الإصطناعي على مسار الإنتخابات الأميركية؟
03:07 | 2024-05-24
كمين حماس.. هكذا تم إنهاء "قوة إسرائيلية" داخل المنزل المُفخخ في جنين
فيديو
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
24/05/2024 11:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
24/05/2024 11:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
24/05/2024 11:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24