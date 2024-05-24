مزاعم فرنسية حول تواجد أعضاء من "فاغنر" في تونس.. والأخيرة تردّ

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نفت السفارة التونسية في فرنسا، مساء الخميس، وجود أعضاء من مجموعة فاغنر الروسيّة في جزيرة جربة، جنوب شرقيّ تونس. وجاء رد السفارة، مساء الخميس، رداً على ما بثته قناة "أل سي إي LCI" الإخبارية الفرنسية، في أحد برامجها، والتي "زعمت خلالها وجود أعضاء من مجموعة فاغنر الروسيّة في جزيرة جربة".وأكدت السفارة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، "أنّ القناة الفرنسية تواصل عملها في التضليل الإعلامي من خلال ترويج معلومات لا أساس لها من الصحة عن تونس دون التحقق من هذه المعلومات مسبقًا من المصادر الرسمية"، مضيفة: "التضليل الإعلامي رياضة يبرع فيها بعضهم".وشددت على أنّ القناة "لا تحترم أخلاقيات المهنة التي تحكم العمل الإعلامي بشكل عام، وأن تونس بلد ذو سيادة وقادر بمفرده على السيطرة على كامل أراضيه وحمايتها" حسب بلاغ السفارة. وكانت الصحيفة الإيطالية لاريبوبليكا قد قالت منذ أيام إن هناك تقارير حول وجود طائرات روسية في جزيرة جربة التونسية. (العربي الجديد)