Advertisement

عربي-دولي

مزاعم فرنسية حول تواجد أعضاء من "فاغنر" في تونس.. والأخيرة تردّ

Lebanon 24
24-05-2024 | 01:24
A-
A+
Doc-P-1203445-638521360920866853.jpeg
Doc-P-1203445-638521360920866853.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت السفارة التونسية في فرنسا، مساء الخميس، وجود أعضاء من مجموعة فاغنر الروسيّة في جزيرة جربة، جنوب شرقيّ تونس. وجاء رد السفارة، مساء الخميس، رداً على ما بثته قناة "أل سي إي LCI" الإخبارية الفرنسية، في أحد برامجها، والتي "زعمت خلالها وجود أعضاء من مجموعة فاغنر الروسيّة في جزيرة جربة".
Advertisement

وأكدت السفارة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، "أنّ القناة الفرنسية تواصل عملها في التضليل الإعلامي من خلال ترويج معلومات لا أساس لها من الصحة عن تونس دون التحقق من هذه المعلومات مسبقًا من المصادر الرسمية"، مضيفة: "التضليل الإعلامي رياضة يبرع فيها بعضهم".

وشددت على أنّ القناة "لا تحترم أخلاقيات المهنة التي تحكم العمل الإعلامي بشكل عام، وأن تونس بلد ذو سيادة وقادر بمفرده على السيطرة على كامل أراضيه وحمايتها" حسب بلاغ السفارة. وكانت الصحيفة الإيطالية لاريبوبليكا قد قالت منذ أيام إن هناك تقارير حول وجود طائرات روسية في جزيرة جربة التونسية. (العربي الجديد)
المصدر: العربي الجديد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:52 | 2024-05-24
03:51 | 2024-05-24
03:34 | 2024-05-24
03:30 | 2024-05-24
03:16 | 2024-05-24
03:07 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24