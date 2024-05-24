للمشاركة في مناورات أميركية.. اليابان ترسل جنودًا وآليات

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أعلنت القيادة الموحدة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية أنها سترسل نحو 4 آلاف جندي و200 آلية عسكرية للمشاركة في مناورات Valiant Shield-2024 الأميركية في المحيط الهادئ.وجاء في بيان القيادة الموحدة: "تهدف المناورات لتعزيز القدرات العملياتية الموحدة للتحالف الياباني الأمريكية ووسائل الردع وتوسيع التعاون مع الدول الحليفة. بالمشاركة في هذه المناورات سترفع قوات الدفاع الذاتي اليابانية مستوى تأهبها، مما سيساعد في تعزيز أمن اليابان والسلام والاستقرار في المنطقة".وستبدأ المناورات في 7 حزيران وستستمر حتى 18 منه القادم في 5 مواقع مختلفة بما فيها القواعد اليابانية والأميركية وفي مياه وأجواء اليابان والفلبين والقواعد الأمريكية في هاواي وغوام، وفي المياه والمجال الجوي بالقرب من جزر ماريانا الشمالية وبالاو. (سكاي نيوز عربية)