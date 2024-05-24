بالمسيّرات.. "المقاومة الإسلامية في العراق" تُعلن استهداف ميناء حيفا

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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر اليوم الجمعة، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بطائرات مسيّرة.وذكرت في بيان على قناتها في "تلغرام": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العـراق فجر اليوم الجمعة الموافق 24 أيار 2024، ميناء حيفا في أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمرارا لنهجنا في المقاومة، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، وسنستمر في دك معاقل الأعداء".وبرز اسم الجماعة عقب أحداث 7 تشرين الأول الماضي، أي بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.وتبنت معظم الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية بعد اندلاع حرب غزة، مبررة ذلك بدعم واشنطن لإسرائيل.ومن أبرز الفصائل التي تنضوي تحت لواء الجماعة كتائب حزب الله العراقية وحركة النجباء.(سكاي نيوز)