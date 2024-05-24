حماس تُعيد رصّ صفوفها.. وإسرائيل أمام "خيارات سيئة"

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قالت وكالة أسوشيتد برس إن هناك شعورًا متزايدًا في أوساط العديد من الإسرائيليين بأن جيشهم لا يواجه سوى "خيارات سيئة" في قطاع غزة، وهو ما يثير مقارنات مع حروب مثل التي خاضتها أميركا في العراق وأفغانستان.وتؤكد الوكالة -في مقال تحليلي لها- أنه بعد "حرب وحشية" استمرت لأزيد من 7 أشهر لا تزال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعيد تجميع صفوفها في بعض المناطق الأكثر تضررا شمال القطاع وتستأنف هجماتها الصاروخية على المدن المحتلة عام ١٩٤٨.وأشارت إلى أن هذا الشعور المتزايد هو المعنى الضمني لما وصفته بـ"التمرد" الذي قام به مؤخرا اثنان من أبرز أعضاء مجلس الحرب، وهما وزير الدفاع يوآف غالانت وبيني غانتس المنافس السياسي الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واللذان طالبا الأخير بوضع خطة مفصلة لفترة ما بعد الحرب.وقالت الوكالة إن الجنرالين المتقاعدين يخشيان الآن احتمالات إعادة احتلال طويل ومكلف لقطاع غزة الذي انسحبت منه دولة الاحتلال عام 2005، كما يعارضان في الآن ذاته انسحابا تاما يعيد زمام الأمور إلى حماس أو يتسبب في قيام دولة فلسطينية.وبدلا من ذلك، طرحا 4 بدائل يراها العديد من الإسرائيليين "غير واقعية" إلى حد كبير.وهذه البدائل هي إما "احتلال عسكري واسع النطاق" لقطاع غزة، أو احتلال جزئي مدعوم من قبل شركاء داخليين أو دول عربية، أو "صفقة كبرى" يتم بموجبها حكم غزة من قبل السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها بمساعدة دول عربية وإسلامية في مقابل التزام إسرائيل بمسار ذي مصداقية يفضي في نهاية المطاف إلى قيام دولة فلسطينية. (شبكة قدس)