اتفاق تاريخي في الأمم المتحدة لمكافحة القرصنة البيولوجية

Advertisement

اتفقت أكثر من 190 دولة، على معاهدة تتعلق ببراءات الاختراع لمكافحة القرصنة البيولوجية، والتي كانت محور مفاوضات منذ أكثر من 20 سنة، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة.وبعد مباحثات استمرت قرابة الأسبوعين، وافقت الدول على "معاهدة جديدة تتعلق بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية، مما يشكل تقدما تاريخيا يتوج مفاوضات استمرت لعقود"، وفق ما جاء في بيان للأمم المتحدة.وقال سفير البرازيل، غييرمي دي أغويار باتريوتيا، الذي ترأس المفاوضات: "ننتظر هذه اللحظة منذ 25 عاما".وكانت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مجتمعة منذ 13 أيار في جنيف، لإنجاز هذه المفاوضات.وتعد هذه أول معاهدة للمنظمة حول الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية، والأولى التي تتضمن ترتيبات محددة حول الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، حسب المنظمة.وقال المدير العام للمنظمة، دارن تانغ: "نظهر بذلك أن نظام الملكية الفكرية يمكن أن يستمر في التشجيع على الابتكار مع التطور بطريقة شاملة أكثر، ومع تلبية حاجات كل الدول والمجتمعات".وينص الاتفاق على أن الذين يتقدمون بطلبات الحصول على براءة اختراع، عليهم أن يكشفوا عن مصادر مواردهم الوراثية والمعارف التقليدية المستخدمة في اختراعهم.