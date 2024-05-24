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تنظيم القاعدة يهاجم تجمعات القبائل في أبين

Lebanon 24
24-05-2024 | 02:56
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شن تنظيم القاعدة هجوما، الجمعة، بالمسيرات على تجمعات ونقاط القبائل في وادي جنن، شرقي وادي عمران بمديرية مودية في محافظة أبين جنوبي اليمن، وفقا لمسؤولين يمنيين.

وقال متحدث عسكري إن التنظيم الإرهابي استخدم طائرات مسيرة إيرانية يستخدموها الحوثيون.
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وأضاف المصدر ذاته أن لجوء جماعة القاعدة لاستهداف القبائل بالمسيرات يأتي نتيجة لفقدان التنظيم القدرة على المواجهة الميدانية.


وتشهد مناطق في مودية بمحافظة أبين اشتباكات متقطعة بين عناصر تنظيم القاعدة والقوات الجنوبية منذ مدة نحو عام ونصف، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة.
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