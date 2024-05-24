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كمين حماس.. هكذا تم إنهاء "قوة إسرائيلية" داخل المنزل المُفخخ في جنين

Lebanon 24
24-05-2024 | 03:07
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أفصحت مصادر عن قيام "حماس" بتفجير منزل مفخخ وأكثر من 45 عبوة ناسفة خلال الاجتياح الإسرائيلي الأخير لجنين ومخيمها، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.

وأشارت إلى أنه ولأول مرة منذ اجتياح المخيم عام 2002، كتيبة جنين فجرت عبوات ناسفة ثقيلة عبر زرعها في منزل بمخيم جنين.
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وأفصحت المصادر عن قيام المقاومة بتفجير منزل مفخخ وأكثر من 45 عبوة ناسفة خلال الاجتياح الإسرائيلي الأخير لجنين ومخيمها، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.

وتابعت المصادر التي تكلمت لـ"شبكة قدس": "مقاومون من ريف جنين شاركوا في التصدي للاجتياح إما عبر مهاجمة التعزيزات العسكرية الإسرائيلية أثناء اقتحامها أو انسحابها من جنين، أو من خلال الاشتباك المباشر داخل مدينة جنين، ولعل أبرز ما يدل على ذلك هو استشهاد عدد من الأشبال أثناء التصدي للاحتلال بقنابل يدوية الصنع "أكواع".

وبحسب المصادر فإن التصدي للاجتياحات والاقتحامات الأخيرة في جنين، يشبه إلى حد قريب "التكتيكات المستخدمة في معركة نيسان 2002" ولكن مع بعض الاختلافات.
 
وفيما يتعلق بتكتيكات المقاومة فإنها باتت مختلفة، حيث لم يكن هناك تجمعات ثابتة للمقاتلين الفلسطينيين، ولم يكن واضحاً كيف يتنقلون ومتى يضربون وأين تارة تتجدد الاشتباكات داخل حواري مخيم جنين، وتارة أخرى تبدأ اشتباكات عنيفة على دوار السينما في مدينة جنين، ثم تمتد بشكل متقطع ومتسارع لمناطق بعيدة عن المخيم. (شبكة قدس)
 
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