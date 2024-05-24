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عربي-دولي

لتحقيق إجماع وطني.. 4 أحزاب تعلن تأسيس تحالف سياسي قوي في الجزائر

Lebanon 24
24-05-2024 | 04:17
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أعلنت 4 أحزاب في الجزائر تأسيس تحالف سياسي يهدف لتحقيق إجماع وطني في البلاد.
وأوضح الأمين العام لجبهة التحرير عبد الكريم بن مبارك أن هذا اللقاء التشاوي "تأسيسي لتحالف سياسي بين تشكيلات سياسية تجمعها قواسم مشتركة وأهداف واضحة ترمي إلى تحقيق إجماع وطني لحماية مصالح الشعب وتعزيز كل المساعي الرامية إلى بناء جزائر قوية".
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كما أكد بن مبارك أن الأفلان "يعمل على ربط العلاقات السياسية مع الأحزاب الأخرى المتواجدة على الساحة السياسية، ولا سيما على مستوى البرلمان بغرفتيه وأيضا المجالس المحلية الولائية والبلدية، انطلاقا من برنامجه المستند إلى مبادئ أول نوفمبر التي تهدف أساسا إلى بناء دولة ديمقراطية شعبية اجتماعية في إطار المبادئ الاسلامية".

وأعرب عن أمله في "الإسهام معا في بناء جزائر قوية قائمة على احترام ثوابت الأمة وقيمها وتاريخها المجيد"، مؤكدا أن هذا التحالف "ليس ظرفيا متعلقا بالاستحقاق الرئاسي، بل يمكن أن يمتد إلى ما بعد ذلك لاتخاذ مواقف في شتى المجالات السياسية، القانونية، الاجتماعية والاقتصادية". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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