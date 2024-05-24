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بعملية مشتركة.. الجيش الإسرائيلي يُعلن انتشال جثث 3 رهائن من غزة

Lebanon 24
24-05-2024 | 04:18
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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، انتشال جثث 3 رهائن كانوا في قبضة حركة حماس، من جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش إن الرهائن الثلاثة هم حنان يابلونكا، وميشل نيسنباوم، وأوريون هرناندز.

وأضاف في بيان، أن الجثث الثلاثة انتشلت "من خلال عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام، بناء على معلومات استخباراتية أشارت إلى أنهم قتلوا خلال هجوم 7  تشرين الأول".
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وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "في بداية العملية دار قتال شرس في جباليا".

وأضاف: "بعد عملية التحقق من الهوية التي أجرتها جهات طبية في المعهد الوطني للطب العدلي وشرطة إسرائيل، أبلغ مندوبو الجيش عائلات القتلى بالأمر".

وكانت حركة حماس أعلنت أكثر من مرة، أن عددا من الرهائن قتلوا في الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر.(سكاي نيوز)


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