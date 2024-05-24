25
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مقتل 8 أشخاص في عملية طعن وسط الصين
Lebanon 24
24-05-2024
|
04:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
قتل 8 أشخاص وأصيب آخر في عملية طعن نفذها رجل مسلح بسكين في وسط الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، الجمعة، نقلا عن السلطات المحلية.
ووقع الهجوم، في مدينة شياوغان في مقاطعة هوبي، حسبما أفادت قناة "سي سي تي في" الحكومية.
Advertisement
وقالت وكالة شينخوا الرسمية إن حياة الشخص المصاب ليست بخطر.
من جانبها، أشارت "سي سي تي في" إلى أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه وهو رجل يبلغ من العمر 53 عاما. وكان قد عولج في السابق من مشاكل نفسية، وفق المصدر ذاته الذي أوضح أنه تم فتح تحقيق في الحادثة.
وشهدت الصين موجة من هجمات الطعن في السنوات الأخيرة، في وقت تعد حوادث إطلاق النار نادرة للغاية في هذا البلد الذي يحظر على مواطنيه امتلاك أسلحة نارية.
والإثنين، قتلت امرأة تحمل سكينا شخصين، وجرحت 4 آخرين في مدرسة ابتدائية بقاطعة جيانغشي في وسط البلاد.
كذلك، أدى هجوم بسكين في مطلع مايو إلى مقتل شخصين وإصابة 21 آخرين بجروح، في مستشفى في إقليم يونان جنوبي غرب البلاد.
وفي آب 2023، قتل رجل له تاريخ من الاضطرابات العقلية شخصين، وأصاب 7 آخرين في هجوم بسكين في المقاطعة ذاتها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور... "زوجة عمار شلق الثالثة" تستمتع بالطقس الحار من على الشاطىء في دبي
Lebanon 24
بالصور... "زوجة عمار شلق الثالثة" تستمتع بالطقس الحار من على الشاطىء في دبي
09:42 | 2024-05-23
23/05/2024 09:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تنهار من البكاء في عزاء طوني صوايا (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تنهار من البكاء في عزاء طوني صوايا (فيديو)
11:30 | 2024-05-23
23/05/2024 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطر قاتل"... تقريرٌ يدقّ ناقوس الخطر: 300 طائرة قد تنفجر في الجوّ
Lebanon 24
"خطر قاتل"... تقريرٌ يدقّ ناقوس الخطر: 300 طائرة قد تنفجر في الجوّ
09:15 | 2024-05-23
23/05/2024 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت إمرأة... إليكم بالصورة ما كانت تفعله داخل منزلها في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت إمرأة... إليكم بالصورة ما كانت تفعله داخل منزلها في الضاحية الجنوبية
07:50 | 2024-05-23
23/05/2024 07:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيفها في المطار وضبط مخدرات بحوزتها.. القرار صدر بسجن إحدى الفنانات
Lebanon 24
بعد توقيفها في المطار وضبط مخدرات بحوزتها.. القرار صدر بسجن إحدى الفنانات
07:46 | 2024-05-23
23/05/2024 07:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2024-05-24
تقرير لـ"Foreign Affairs": هل يمكن لعلاقة أميركا الخاصة مع إسرائيل أن تستمر؟
06:47 | 2024-05-24
مسؤول إيرانيّ سابق يطرح عدّة تساؤلات عن سقوط مروحيّة رئيسي.. إليكم ما قاله
06:45 | 2024-05-24
لماذا غاب بشار الأسد عن مراسم تشييع الرئيس الإيراني؟
06:41 | 2024-05-24
سترتفع.. كم ستصبح قيمة تذكرة الدخول إلى "برج إيفل"؟
06:34 | 2024-05-24
في روسيا.. "طلاب المدارس يتدربون على السلاح"!
06:23 | 2024-05-24
لإحياء المباحثات حول غزة.. مدير وكالة الاستخبارات الأميركية يزور باريس
فيديو
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
24/05/2024 14:00:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
24/05/2024 14:00:10
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
24/05/2024 14:00:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24