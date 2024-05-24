مقتل 8 أشخاص في عملية طعن وسط الصين





ووقع الهجوم، في مدينة شياوغان في مقاطعة هوبي، حسبما أفادت قناة "سي سي تي في" الحكومية.

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وقالت وكالة شينخوا الرسمية إن حياة الشخص المصاب ليست بخطر.



من جانبها، أشارت "سي سي تي في" إلى أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه وهو رجل يبلغ من العمر 53 عاما. وكان قد عولج في السابق من مشاكل نفسية، وفق المصدر ذاته الذي أوضح أنه تم فتح تحقيق في الحادثة. قتل 8 أشخاص وأصيب آخر في عملية طعن نفذها رجل مسلح بسكين في وسط الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، الجمعة، نقلا عن السلطات المحلية.ووقع الهجوم، في مدينة شياوغان في مقاطعة هوبي، حسبما أفادت قناة "سي سي تي في" الحكومية.وقالت وكالة شينخوا الرسمية إن حياة الشخص المصاب ليست بخطر.من جانبها، أشارت "سي سي تي في" إلى أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه وهو رجل يبلغ من العمر 53 عاما. وكان قد عولج في السابق من مشاكل نفسية، وفق المصدر ذاته الذي أوضح أنه تم فتح تحقيق في الحادثة.

وشهدت الصين موجة من هجمات الطعن في السنوات الأخيرة، في وقت تعد حوادث إطلاق النار نادرة للغاية في هذا البلد الذي يحظر على مواطنيه امتلاك أسلحة نارية.



والإثنين، قتلت امرأة تحمل سكينا شخصين، وجرحت 4 آخرين في مدرسة ابتدائية بقاطعة جيانغشي في وسط البلاد.



كذلك، أدى هجوم بسكين في مطلع مايو إلى مقتل شخصين وإصابة 21 آخرين بجروح، في مستشفى في إقليم يونان جنوبي غرب البلاد.



وفي آب 2023، قتل رجل له تاريخ من الاضطرابات العقلية شخصين، وأصاب 7 آخرين في هجوم بسكين في المقاطعة ذاتها.