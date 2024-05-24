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بسبب وزيره.. نتنياهو أجّل عملية جباليا

Lebanon 24
24-05-2024 | 04:26
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قالت مصادر لموقع "Ynet" الإسرائيلي إن عملية الجيش الإسرائيلي في مدينة جباليا التي تم التخطيط لمهاجمتها قبل أسبوعين تأخرت لبضعة أيام بسبب المعارضة المستمرة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وبحسب كبار المسؤولين، فقد علم سموتريتش بنية العمل في جباليا قبل بدء العملية في رفح. وكان يخشى أن تكون جباليا محاولة من قبل الجيش الإسرائيلي لتجنب التسلل إلى رفح، وأثار الموضوع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وما أثار دهشة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، هو تأجيل العملية.
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ولفت الموقع إلى أنه بدلا من البدء في إخلاء السكان قبل حوالي أسبوعين، اضطر الجيش الإسرائيلي إلى انتظار الضوء الأخضر لدخول جباليا، والذي جاء فقط مع بدء العملية في رفح.

وقال أحد المصادر: "هذا يوضح مدى سيطرة سموتريتش على نتنياهو، بما في ذلك في الاعتبارات العملياتية الحاسمة".

ولم ينف وزير المالية الخبر، وقال مكتبه: "إن وزير المالية لا يشير إلى مناقشات سرية لمجلس الوزراء الأمني في وسائل الإعلام، وهو آسف للغاية لمسؤولي الأمن الذين، بحسب شهادة المراسل، يتصرفون بشكل مختلف". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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