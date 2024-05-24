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عربي-دولي

خسر أطرافه بسبب تسمم في الدم.. عودة مؤثرة لنائب إلى البرلمان (فيديو)

Lebanon 24
24-05-2024 | 04:34
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بعد 5 أشهر من فقدان يديه وقدميه بسبب تسمم الدم، عاد نائب بريطاني إلى البرلمان ليحظى بتصفيق حاد من زملائه وإشادة من رئيسة الوزراء ريشي سوناك.

وقال كريغ ماكينلاي (57 عامًا) إنه يريد أن يُعرف باسم "أول نائب آلي" عند عودته إلى مجلس العموم بأرجل وأيدي اصطناعية بعد الحادث الذي كان يهدد حياته العام الماضي.

وقال مازحا إن أطرافه الجديدة تعني أنه يخالف قواعد اللباس في البرلمان من خلال ارتداء أحذية رياضية وعدم ارتداء سترة رسمية، مضيفا: "هذا يوم عاطفي بالنسبة لي".
من جانبه، قال سوناك إن ماكينلاي كان "مصدر إلهام"، ووصفه رئيس البرلمان ليندسي هويل بأنه "رجل اللحظة".
 
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في حالة الإنتان، يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه العدوى ويبدأ الجسم في إتلاف أعضائه.

وقال ماكينلاي إنه ذهب إلى الفراش وهو يشعر بالإعياء، وفي غضون يوم واحد تحول جسده إلى اللون الأزرق.

وأمضى 16 يوما في غيبوبة واستيقظ ليجد أن ذراعيه وساقيه قد تحولتا إلى اللون الأسود.

وتم بتر أطرافه في كانون الأول الماضي.(سكاي نيوز)

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