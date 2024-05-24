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روسيا تعترف للمرة الأولى رسميًا بمسؤولية داعش عن هجوم موسكو

Lebanon 24
24-05-2024 | 04:36
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أقرت روسيا للمرة الأولى، الجمعة، بوضوح بمسؤولية تنظيم داعش الإرهابي، في الهجوم الذي استهدف قاعة حفلات في موسكو، في آذار الماضي، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 144 شخصا.

وقال مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ألكسندر بورنيكوف:" خلال التحقيق  تبين أن التحضيرات والتمويل والهجوم وانسحاب الإرهابيين تم التنسيق لها عبر الإنترنت من جانب أعضاء في جماعة ولاية خراسان".
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ووجه بورتنيكوف، خلال اجتماع لمدراء الأجهزة الأمنية لبلدان رابطة الدول المستقلة في بيشكيك، أصابع الاتهام إلى حلف شمال الأطلسي. وزعم أن أن دول "الناتو" تساعد في إرسال المرتزقة ومسلحي المنظمات الإرهابية إلى أوكرانيا.

وقال: "نرصد مواصلة إرسال جماعي للمرتزقة ومسلحي التنظيمات الإرهابية الدولية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان إلى أوكرانيا بمساعدة دول الناتو".

كما اعتبر أن الهدف من ذلك هو زيادة التوسع الإرهابي باتجاه بلدان رابطة الدول المستقلة. (العربية)
المصدر: العربية
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