سلالات "FLiRT" الجديدة من فيروس "كورونا"... إليكم هذه المعلومات المهمّة عنها





وبحسب هيئة الرقابة الروسية، فإنه لا داعي للقلق، فالعدوى ليست خطيرة.



و"FLiRT" هي سلالات فرعية من أسرة "أوميكرون"، تم اكتشافها لأول مرة في الولايات المتحدة، وبعد ذلك تم العثور عليها في بلدان أخرى، بما في ذلك بريطانيا وكندا، وأخيرا في روسيا.

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والسلالات الموجودة فيروسيا هي KP.2، KP.1.1، KS.1. ومع ذلك لا يشكل، حسب الخبراء، أي منها خطرا خاصا.



وعلى ما يبدو، فإن كل أنواع FLiRT تنحدر من متحور فرعي للأوميكرون JN.1، وبالتحديد من فرعه JN.1.11.1.



والفرق الرئيسي بين متغيّرات FLiRT وسابقاتها هو حدوث طفرات جديدة في بروتينات البيبلومير، التي تشكل النتوءات المميزة لفيروس كورونا. اكتشفت في روسيا سلالات جديدة من عدوى فيروس "كورونا" تدعى "FLiRT"، وتمّ بالفعل تسجيل 178 حالة إصابة بهذا المتغيّر.وبحسب هيئة الرقابة الروسية، فإنه لا داعي للقلق، فالعدوى ليست خطيرة.و"FLiRT" هي سلالات فرعية من أسرة "أوميكرون"، تم اكتشافها لأول مرة في الولايات المتحدة، وبعد ذلك تم العثور عليها في بلدان أخرى، بما في ذلك بريطانيا وكندا، وأخيرا في روسيا.والسلالات الموجودة فيروسيا هي KP.2، KP.1.1، KS.1. ومع ذلك لا يشكل، حسب الخبراء، أي منها خطرا خاصا.وعلى ما يبدو، فإن كل أنواع FLiRT تنحدر من متحور فرعي للأوميكرون JN.1، وبالتحديد من فرعه JN.1.11.1.والفرق الرئيسي بين متغيّرات FLiRT وسابقاتها هو حدوث طفرات جديدة في بروتينات البيبلومير، التي تشكل النتوءات المميزة لفيروس كورونا.

ويعتقد بعض الخبراء أنها قد تسهل على هذه السلالات استهداف المناعة، مما يجعلها أكثر عدوى. ومع ذلك، فإن سلالات FLiRT تشبه JN.1 المكتشف سابقا، وليس هناك حاجة حاليا لتطوير لقاح أو علاج أو اختبار جديد للمرض.



وحسب هيئة "روس بوتريب نادزور" الروسية، فإن أعراض سلالات FLiRT تشبه أيضا أعراض Omicron حيث يعاني المرضى من الحمى والتهاب الحلق وآلام الجسم والسعال والضعف العام.

ومع ذلك، في معظم الأحيان، لا يعتمد مدى خطورة المرض على السلالة، بل على الصحة العامة ومناعة الشخص.



وعلى الرغم من ذلك، لا ينبغي إهمال الوقاية. ومن المهم عدم الاقتراب كثيرا من الأشخاص الذين يعانون من أعراض مميزة، كما يجب غسل اليدين جيدا وتهوية الغرفة، وتعقيم أسطح العمل، والأهم من ذلك، طلب المساعدة الطبية المتخصصة عند ظهور العلامات الأولى لفيروس كورونا. (روسيا اليوم)