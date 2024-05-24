ذكر تقرير لمجلة "Foreign Affairs" الأميركية أنه "في 8 أيار، أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها احتجزت شحنة أسلحة كبيرة إلى الجيش الإسرائيلي، وهي في الواقع أهم خطوة اتخذتها الولايات المتحدة منذ عقود لكبح تصرفات إسرائيل. ومع ذلك فإن استعداد الإدارة لاستخدام التدابير الكفيلة بتقييد سلوك إسرائيل مادياً يعكس إحباطها المتزايد إزاء الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ ما يقرب من ثمانية أشهر في غزة. لكن الإعلان أكد أيضًا شيئًا آخر وهو الانقسام الحزبي المتزايد داخل الولايات المتحدة بشأن إسرائيل. لعدة أشهر، شعر بعض القادة الديمقراطيين في الكونغرس والعديد من الناخبين الديمقراطيين أن الإدارة كانت متسامحة للغاية مع سلوك إسرائيل في الحرب، وهو ما يعتقدون أنها حققته بدعم عسكري ومالي وسياسي ساحق. على الجانب الآخر، تعرض قرار بايدن بشأن القنابل لانتقادات شديدة من قبل العشرات من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، الذين وصفوه بأنه "بيدق في يد حماس" و"صديق رهيب لإسرائيل"."

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وبحسب المجلة، "تفتخر واشنطن بتقاليدها المتمثلة في دعم الحزبين لإسرائيل، ولكن في الواقع فإن الفجوة الحزبية آخذة في الاتساع منذ سنوات. وقد أدت السياسات الشعبوية وغير الليبرالية التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفاؤه الثيوقراطيون في الائتلاف الحاكم إلى زيادة نفور الحزبين. ومن ناحية أخرى، استغل الجمهوريون والعديد من المحافظين الدينيين الدعم لإسرائيل باعتباره بندا من الإيمان، وعلى نحو متزايد، اختبارا سياسيا. وعلى الرغم من دعم إدارة بايدن القوي لإسرائيل بعد 7 تشرين الأول وخلال معظم فترات الحرب، يظهر الإسرائيليون أنهم يفضلون دونالد ترامب على بايدن بفارق كبير".

وتابعت المجلة، "لم يظهر الاحتكاك المتزايد بين الإسرائيليين والأميركيين مع الحرب الحالية في غزة. وتشير المسارات الاجتماعية والسياسية الأطول أمدا في كل من البلدين إلى أن "القيم المشتركة" الشهيرة التي عززت العلاقة لعقود من الزمن كانت تحت الضغط بالفعل، لكن الحرب أبرزت هذا التوتر، والسياسات الحزبية التي تحركه، بشكل واضح. وهذا لا يعني أن البلدين يسيران على مسار تصادمي، لكنه يثير تساؤلات مهمة حول طبيعة التحالف في السنوات المقبلة".

السخط الديمقراطي

وبحسب المجلة، "في الأشهر التي سبقت إعلان بايدن عن تأخير شحنة الأسلحة، كان استياء الديمقراطيين من الحرب الإسرائيلية في غزة يتصاعد، وكان الأعضاء التقدميون في الكونغرس يضغطون على إدارة بايدن لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد سياسات نتنياهو. كما وأصبح الأميركيون ينتقدون على نحو متزايد السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. ووفقًا لاستطلاعات غالوب، انخفض الجزء الإجمالي من الأميركيين الذين يقفون إلى جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين من 64% في عام 2018 إلى 51% فقط في أوائل عام 2024. وفي الوقت نفسه، برزت أيضاً فجوة كبيرة بين الأجيال في وجهات النظر الأميركية بشأن إسرائيل. ووجد استطلاع أجراه مركز بيو في شباط 2024 أن 78% من الأميركيين الأكبر سناً (أكثر من 65 عاماً) يرون أن أسباب خوض إسرائيل للحرب صحيحة، في حين أن 38% فقط من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً يعتقدون ذلك".

وتابعت المجلة، "بغض النظر عن الكيفية التي يفسر بها سلوك الشباب الأميركيين خلال الحرب الحالية، فلا ينبغي لهذه الاتجاهات أن تكون مفاجئة. في الدول الغربية، تميل السياسات الليبرالية أو ذات الميول اليسارية إلى دعم الأشخاص المضطهدين، وهو النمط الذي ساعد في تأجيج الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين من قبل الشباب الأميركيين. من المؤكد أن التفضيلات السياسية للشباب ستتطور مع مرور الوقت، لكن الاتجاهات راسخة بما يكفي للإشارة إلى الاتجاه المستقبلي للمواقف الديمقراطية بشأن إسرائيل".

التوازن المفقود

ورأت المجلة أن "الرأي العام يتقلب، ولا ينبغي لاستطلاعات الرأي أن تقود السياسة أبدا. ومع ذلك، يتابع الإسرائيليون أيضًا بقلق الانقسام الحزبي المتزايد في الرأي الأميركي تجاه بلادهم، وهم يعلمون جيدًا أن بايدن يراقب استطلاعات الرأي التي تظهر كيف يُنظر إلى مواقفه بشأن إسرائيل والحرب بين الدوائر الانتخابية الحاسمة في الجمهور الأميركي خلال حملة إعادة انتخابه الصعبة ضد ترامب. وبشكل غير رسمي، يعتقد العديد من الإسرائيليين أن بايدن استسلم لضغوط اليسار، وأن طلاب الجامعات الأميركية الذين كانوا يحتجون على الحرب في غزة تعرضوا لغسيل أدمغة، وأن معاداة السامية ارتفعت إلى مستويات خطيرة".

وبحسب المجلة، "تجدر الإشارة إلى أن استمرار الاختلاف بين الرأي العام الأميركي والإسرائيلي ليس النتيجة الوحيدة الممكنة على المدى القريب للوضع الحالي. فإذا نجح ترامب في هزيمة بايدن، واستمر في السياسات التي تفضل اليمين الإسرائيلي، فإن الخلاف الحالي بين البلدين، على المستوى الحكومي على الأقل، قد يتحول إلى اصطفاف يميني شعبوي. ولكن يبدو من المرجح أن تستمر التحولات التي حدثت بالفعل بين الناخبين الأصغر سنا في كلا البلدين في السنوات المقبلة، مما يشكل تحديا كبيرا للحليفين في سعيهما للاتفاق على أجندة سياسية مشتركة".

وتابعت المجلة، "لا يُعرف الكثير عن الوجهة التي سيتجه إليها كلا البلدين، خاصة في ظل الحرب المستمرة والاضطرابات في إسرائيل.ولكن إذا تباعدت القيم الأساسية للولايات المتحدة وإسرائيل بشكل أكبر، فإن الجيل القادم من القادة في كلا البلدين قد لا ينظرون إلى بعضهم البعض على أنهم روح متقاربة. وفي هذه الحالة، يمكن للمصالح الاستراتيجية المشتركة أن تضمن بقاء الدولتين حليفتين، لكنها قد تفقد "العلاقة الخاصة" التي اعتمدت عليها في الماضي".

