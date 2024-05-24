بعد محاولة الاغتيال.. ما جديد الحالة الصحية لرئيس الوزراء السلوفاكي؟

أفاد المستشفى الذي يرقد فيه رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيستو بأن حالته الصحية تطورت لتصبح مستقرة مع تحسن متوسط.

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وكان فيتسو قد تعرض لمحاولة اغتيال 15 أيار الجاري، حيث أطلق المهاجم 5 رصاصات عليه، أصيب بأربع منه اخترقت إحداها بطنه.وكان فيتسو قد تحدث كثيرا ضد إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وعضويتها في حلف "الناتو"، وبحسب ووزارة الداخلية، فقد كان للمهاجم دوافع سياسية، فيما ذكرت وسائل الإعلام السلوفاكية أن محاولة الاغتيال نفذها الكاتب يوراغ سينتولا البالغ من العمر 71 عاما، وأطلق النار على فيتسو عندما جاء لتحية الناس بالقرب من اجتماع الحكومة.ويواجه سينتولا عقوبة السجن لمدة 25 عاما وقد تصل إلى المؤبد. وكانت الداخلية السلوفاكية قد ذكرت في البداية أن المهاجم نفذ جريمته منفردا، لكن المحققين يتحققون الآن من النظرية القائلة بأن المهاجم ربما كان لديه شركاء. (روسيا اليوم)