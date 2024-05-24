قائد الجيش الأوكراني: الجيش الروسي يواجه صعوبة وسط معارك شوارع

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أعلن قائد الجيش الأوكراني الجنرال ألكسندر سيرسكي أنّ القوات الروسية تواجه صعوبة في معارك الشوارع التي تخوضها في بلدة فوفتشانسك الواقعة في منطقة خاركيف (شمال غرب)، مشيراً في الوقت ذاته إلى معارك "عنيفة" في ثلاث مناطق رئيسية على الجبهة الشرقية، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال في رسالة عبر تلغرام : "العدو عالق في معارك شوارع في فوفتشانسك وقد مُني بخسائر كبيرة جداً"، مشيراً إلى هجمات روسية متواصلة لمحاولة اختراق الخطوط الأوكرانية باتجاه تشاسيف يار وبوكروفسك وكوراخوف".