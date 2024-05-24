سترتفع.. كم ستصبح قيمة تذكرة الدخول إلى "برج إيفل"؟

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وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، فإن سعر تذكرة الوصول إلى قمة برج إيفل بالمصعد سترتفع من 29.40 إلى 35.30 يورو للبالغين، ومن 14.70 إلى 17.70 يورو لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عاما، ومن 7.40 إلى 8.90 يورو للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عاما أو لذوي الاحتياجات الخاصة والمرافقين لهم.كذلك، سترتفع تكلفة الوصول عن طريق الدرج إلى الطابق الثاني من 11.80 إلى 14.20 يورو للشخص البالغ، ومن 5.90 إلى 7.10 يورو للشباب، ومن 3 إلى 3.60 يورو للأطفال، فيما سيظل الوصول مجانياً للأطفال دون سن 4 سنوات.وجرى الإعلان عن هذه الزيادات منذ الإضراب الذي قاده في شباط الماضي موظفون غير راضين عن إدارة الموقع، ما أدى إلى إغلاقه لمدة 6 أيام.وبُررت الزيادة أولاً بتأثير الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19، وكتب مجلس بلدية المدينة إنه "خلال الفترة من 2020 إلى 2022، تكبدت شركة تشغيل المعالم الأثرية (سيت Sete) خسارة تشغيلية ناهزت 113 مليون يورو".يضاف إلى هذه الخسائر في الإيرادات التكاليف الإضافية لأعمال التجديد، المرتبطة بشكل أساسي بعملية الطلاء الحالية، والتي تعقّدت بسبب اكتشاف آثار رصاص في الموقع، فيما قدّرت البلدية هذه التكاليف بـ136 مليون يورو.وبعد تراجع عدد الزوار إلى 1.5 مليون عام 2020، عاد رمز باريس وفرنسا عام 2023 إلى استقطاب أعداد من الزائرين تضاهي تلك المسجلة عام 2019، مع ما يقرب من 6 ملايين زائر.