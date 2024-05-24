Advertisement

عربي-دولي

سترتفع.. كم ستصبح قيمة تذكرة الدخول إلى "برج إيفل"؟

Lebanon 24
24-05-2024 | 06:41
A-
A+
Doc-P-1203594-638521550856731356.jpg
Doc-P-1203594-638521550856731356.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سترتفع تكلفة الدخول إلى برج إيفل بنسبة 20 بالمئة، لتصل إلى 35.30 يورو اعتباراً من 17 حزيران المقبل، في قرار برره القائمون على الموقع بتبعات جائحة كوفيد والرصاص الذي رُصد خلال مشروع لطلاء البرج.
Advertisement

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، فإن سعر تذكرة الوصول إلى قمة برج إيفل بالمصعد سترتفع من 29.40 إلى 35.30 يورو للبالغين، ومن 14.70 إلى 17.70 يورو لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عاما، ومن 7.40 إلى 8.90 يورو للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عاما أو لذوي الاحتياجات الخاصة والمرافقين لهم.

كذلك، سترتفع تكلفة الوصول عن طريق الدرج إلى الطابق الثاني من 11.80 إلى 14.20 يورو للشخص البالغ، ومن 5.90 إلى 7.10 يورو للشباب، ومن 3 إلى 3.60 يورو للأطفال، فيما سيظل الوصول مجانياً للأطفال دون سن 4 سنوات.

وجرى الإعلان عن هذه الزيادات منذ الإضراب الذي قاده في شباط الماضي موظفون غير راضين عن إدارة الموقع، ما أدى إلى إغلاقه لمدة 6 أيام.

وبُررت الزيادة أولاً بتأثير الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19، وكتب مجلس بلدية المدينة إنه "خلال الفترة من 2020 إلى 2022، تكبدت شركة تشغيل المعالم الأثرية (سيت Sete)  خسارة تشغيلية ناهزت 113 مليون يورو".

يضاف إلى هذه الخسائر في الإيرادات التكاليف الإضافية لأعمال التجديد، المرتبطة بشكل أساسي بعملية الطلاء الحالية، والتي تعقّدت بسبب اكتشاف آثار رصاص في الموقع، فيما قدّرت البلدية هذه التكاليف بـ136 مليون يورو.

وبعد تراجع عدد الزوار إلى 1.5 مليون عام 2020، عاد رمز باريس وفرنسا عام 2023 إلى استقطاب أعداد من الزائرين تضاهي تلك المسجلة عام 2019، مع ما يقرب من 6 ملايين زائر. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:05 | 2024-05-24
12:45 | 2024-05-24
12:28 | 2024-05-24
12:15 | 2024-05-24
11:55 | 2024-05-24
11:30 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24