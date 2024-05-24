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عربي-دولي

مسؤول إيرانيّ سابق يطرح عدّة تساؤلات عن سقوط مروحيّة رئيسي.. إليكم ما قاله

Lebanon 24
24-05-2024 | 06:47
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اعتبر المحافظ والنائب الايراني السابق علي رضا بيجي، أن سقوط مروحية الرئيس ابراهيم رئيسي فيه الكثير من الغموض.

وقال في مقابلة مع موقع "مرصد إيران"، اليوم الجمعة: مما سمعته ولاحظته، ليس من الواضح بالنسبة لي لماذا قطعوا المسافة بين تبريز وسد قلعة سي، وهي مسافة قصيرة، بطائرة هليكوبتر.
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كما تابع متسائلا: "لماذا لم تهبط المروحية في مطار بارس آباد الذي يبعد 20 إلى 25 دقيقة عن مكان افتتاح السد؟"

وقال: "لا أعرف لماذا قرروا قطع هذه المسافة بالمروحية، لاسيما أن الطقس لم يكن مستقرا، وبالتالي لم يكن من المجدي على الإطلاق السفر في هذا المسار بطائرة مروحية".

وأتت تلك التصريحات بعدما أفاد التقرير الأولي للجنة التحقيق في حادث سقوط هليكوبتر الرئيس الإيراني بأن المروحية احترقت لاصطدامها بمنحدرات ولم تخرج عن المسار المحدد لها. (العربية)
 
 
 
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