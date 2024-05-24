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إقتصاد

دعوات للبريطانيين لتخزين المياه والغذاء.. ما السبب؟

Lebanon 24
24-05-2024 | 07:26
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أطلقت الحكومة البريطانية حملة جديدة، تحثّ فيها المواطنين على تخزين الأطعمة المعلبة والبطاريات والمياه المعبأة، وذلك لتشجيع الجمهور على الاستعداد لحالات الطوارئ.

وفي تقرير نشرته صحيفة "فينانشيال تايمز" البريطانية، أعلن أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء البريطاني، عن إنشاء موقع ويب جديد مصمم لمساعدة الأسر على التخفيف من الأضرار المحتملة الناجمة عن مجموعة من المخاطر، بدءًا من الفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي إلى أزمات الأمن البيولوجي، مثل جائحة فيروس كورونا.
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ومع ذلك، حذر تجار التجزئة الجمهور من شراء سلع بكميات كبيرة بعد النصيحة. (سكاي نيوز)
 
 
 

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