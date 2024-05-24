مأساة مروحيّة الرئيس الإيرانيّ لم تنتهِ.. هذا ما حدث مع أحد الأشخاص لدى سماعه بالخبر الحزين

قالت وسائل إعلام إيرانية إن مواطنا من سكان مدينة تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية، توفي إثر أزمة قلبية ألمت به لدى سماعه نبأ تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي وعدد من مرافقيه.

وقالت ابنة المواطن حسن قرباني لوكالة أنباء مهر الإيرانية، إنه عندما انتشرت أخبار تحطم المروحية في وسائل الإعلام، شعر والدها بالقلق لأنه كان يحب السيد آل هاشم، خطيب صلاة الجمعة بمدينة تبريز كثيرا.



وأضافت أنه أراد النوم لبضع دقائق، وسأل إذا كان هناك أي أخبار جديدة عن تحطم المروحية، لكنه أصيب بنوبة قلبية أثناء نومه وتوفي. (روسيا اليوم)