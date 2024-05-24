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الحوثيون يُعلنون تنفيذ عمليات نوعية ضدّ 3 سفن

Lebanon 24
24-05-2024 | 09:20
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أعلن المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع "تنفيذ القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات نوعية استهدفت 3 سفن اليوم الجمعة".

وقال سريع: "القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة "MSC ALEXANDRA" الإسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ الباليستية".
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وأضاف أنه تم "استهداف سفينة "YANNIS" التابعة لشركة يونانية أثناء مرورها من البحر الأحمر في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد". (روسيا اليوم)
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