الحوثيون يُعلنون تنفيذ عمليات نوعية ضدّ 3 سفن

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أعلن المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع "تنفيذ القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات نوعية استهدفت 3 سفن اليوم الجمعة".وقال سريع: "القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة "MSC ALEXANDRA" الإسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ الباليستية".وأضاف أنه تم "استهداف سفينة "YANNIS" التابعة لشركة يونانية أثناء مرورها من البحر الأحمر في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد". (روسيا اليوم)