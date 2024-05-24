ضابط أمن أميركي لمتظاهرين مؤيدين لفلسطين: "أنا مع قتلكم جميعا" (فيديو)

أكد رقيب في قسم السلامة العامة لدى جامعة مدينة نيويورك، في إجابته عن أسئلة المحتجين المؤيدين لفلسطين "أنه يؤيد الإبادة الجماعية وقتلهم جميعا، في فيديو انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووقعت المشادة الكلامية بين المحتجين والرقيب، في كلية ستاتن آيلان، خلال محاولة قمع الاحتجاجات، حيث ظهر الرقيب دونالد جيرار، خلال رده على أحد المتظاهرين الذي قال له: "أنت تدعم الإبادة الجماعية".

ورد جيرار على المحتج، قائلا: "نعم أفعل"، وقال المتظاهر: "أنت تدعم الإبادة الجماعية!".



وأجاب الرقيب على الفور: "أنا أؤيد الإبادة الجماعية. أنا أؤيد قتلكم جميعا"، وقام بشتم المحتج بعد أن قال له الأخير بأن هذا التصريح قد تم تصويره. (سبوتنيك)