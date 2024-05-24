23
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لابيد: قرار محكمة العدل "انهيار أخلاقي"
Lebanon 24
24-05-2024
|
10:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الجمعة، قرار محكمة العدل الدولية بمثابة "انهيار أخلاقي".
وذكر لابيد: "إن عدم ربط محكمة العدل في لاهاي في حكمها بين وقف القتال في رفح وعودة المختطفين وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب هو انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية".
Advertisement
وأضاف: "إسرائيل هي التي تعرضت لهجوم وحشي من غزة وكان عليها أن تدافع عن نفسها ضد منظمة إرهابية فظيعة تقتل الأطفال وتغتصب النساء ولا تزال تطلق الصواريخ على المدنيين الأبرياء".
وتابع: "من خلال الإدارة السليمة، يمكننا بالفعل التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعوديين، مع دخول تحالف إقليمي إلى غزة، ومع دعم دولي واسع في معركتنا العادلة ضد منظمة إرهابية قاتلة".
وعاد ليقول: "لن ننتصر بهذه الحكومة.. إن الحكومة العاقلة والمهنية من شأنها أن تمنع التصريحات الوزارية المجنونة، وتوقف المجرمين الذين يحرقون شاحنات المساعدات، وتحافظ على العمل السياسي الهادئ والفعال". (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لم تتمالك نفسها.. نجوى كرم تبكي بمراسم دفن طوني صوايا وهكذا واست مايا دياب (فيديو)
Lebanon 24
لم تتمالك نفسها.. نجوى كرم تبكي بمراسم دفن طوني صوايا وهكذا واست مايا دياب (فيديو)
03:19 | 2024-05-24
24/05/2024 03:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة حبيبها.. النجمة التركية الشهيرة بإطلالة كالأميرات في مهرجان "كان" من توقيع مصمم لبناني (صور)
Lebanon 24
برفقة حبيبها.. النجمة التركية الشهيرة بإطلالة كالأميرات في مهرجان "كان" من توقيع مصمم لبناني (صور)
02:08 | 2024-05-24
24/05/2024 02:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استئصال كليته بسبب السرطان.. فنان لبناني ينشر صورته من غرفة المُستشفى وهذا وضعه
Lebanon 24
بعد استئصال كليته بسبب السرطان.. فنان لبناني ينشر صورته من غرفة المُستشفى وهذا وضعه
23:48 | 2024-05-23
23/05/2024 11:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يصوّب اللغط: لا شطب لودائع وضمانة ١٠٠ ألف
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يصوّب اللغط: لا شطب لودائع وضمانة ١٠٠ ألف
22:27 | 2024-05-23
23/05/2024 10:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مدير مدرسة واستاذ وموظف امن بتهمة تحرش في كفرشيما!
Lebanon 24
توقيف مدير مدرسة واستاذ وموظف امن بتهمة تحرش في كفرشيما!
13:42 | 2024-05-23
23/05/2024 01:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:05 | 2024-05-24
بيان رسمي من مكتب نتنياهو بعد قرارات "العدل الدولية"
12:45 | 2024-05-24
الأردن: محكمة العدل الدولية تكشف جرائم الحرب الإسرائيلية
12:28 | 2024-05-24
غانتس: إسرائيل ستواصل حربها على "حماس" حتى في رفح
12:15 | 2024-05-24
"منظمة الصحة" تحذّر من كارثة في السودان
11:55 | 2024-05-24
بعد قرار "العدل الدولية".. جيش الاحتلال يشن قصفا عنيفا على رفح
11:30 | 2024-05-24
حماس ترحب بأمر العدل الدولية إسرائيل وقف عملياتها في رفح "فورا"
فيديو
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
24/05/2024 20:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
24/05/2024 20:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
24/05/2024 20:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24