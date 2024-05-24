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لابيد: قرار محكمة العدل "انهيار أخلاقي"

Lebanon 24
24-05-2024 | 10:51
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اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الجمعة، قرار محكمة العدل الدولية بمثابة "انهيار أخلاقي".

وذكر لابيد: "إن عدم ربط محكمة العدل في لاهاي في حكمها بين وقف القتال في رفح وعودة المختطفين وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب هو انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية".
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وأضاف: "إسرائيل هي التي تعرضت لهجوم وحشي من غزة وكان عليها أن تدافع عن نفسها ضد منظمة إرهابية فظيعة تقتل الأطفال وتغتصب النساء ولا تزال تطلق الصواريخ على المدنيين الأبرياء".
 
وتابع: "من خلال الإدارة السليمة، يمكننا بالفعل التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعوديين، مع دخول تحالف إقليمي إلى غزة، ومع دعم دولي واسع في معركتنا العادلة ضد منظمة إرهابية قاتلة".

وعاد ليقول: "لن ننتصر بهذه الحكومة.. إن الحكومة العاقلة والمهنية من شأنها أن تمنع التصريحات الوزارية المجنونة، وتوقف المجرمين الذين يحرقون شاحنات المساعدات، وتحافظ على العمل السياسي الهادئ والفعال". (سكاي نيوز عربية)
 
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