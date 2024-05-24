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جنوب أفريقيا تشيد بقرار العدل الدولية حول الهجوم الإسرائيلي على رفح

Lebanon 24
24-05-2024 | 11:10
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أعلنت وزارة العلاقات الخارجية بجنوب إفريقيا، الجمعة، أن حكم محكمة العدل الدولية "غير مسبوق".

 وأضافت: "سنتواصل مع مجلس الأمن الدولي بخصوص هذا الحكم، هذا الأمر ملزم ويتعين على إسرائيل الامتثال له".

 أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

 وأوضحت المحكمة أنه "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".

 واعتبرت أن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

( سكاي نيوز)
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