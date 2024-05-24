بعد قرار "العدل الدولية".. جيش الاحتلال يشن قصفا عنيفا على رفح

أصيب عدد من الفلسطينيين، الجمعة، جراء سلسلة غارات عنيفة نفذتها طائرات حربية إسرائيلية وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، عقب قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمرت فيه تل أبيب بوقف عملياتها العسكرية في المدينة "فورا".

ونفذت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على مناطق متعددة وسط مدينة رفح خلال الدقائق الأخيرة، حيث استهدفت أراضي زراعية، ومبان خالية من السكان، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات.

وتم نقل المصابين الى مستشفى الكويت التخصصي بمدينة رفح، دون ذكر عددهم.

وتسببت الغارات في اندلاع سحابة سوداء كثيفة في سماء رفح، ما يدل على قوة وعنف تلك الغارات.

وجاءت الغارات الإسرائيلية في أعقاب إصدار رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، أمرا لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري، في رفح. ( الأناضول)