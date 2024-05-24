Advertisement

عربي-دولي

بعد قرار "العدل الدولية".. جيش الاحتلال يشن قصفا عنيفا على رفح

Lebanon 24
24-05-2024 | 11:55
A-
A+
Doc-P-1203705-638521738595771132.png
Doc-P-1203705-638521738595771132.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصيب عدد من الفلسطينيين، الجمعة، جراء سلسلة غارات عنيفة نفذتها طائرات حربية إسرائيلية وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، عقب قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمرت فيه تل أبيب بوقف عملياتها العسكرية في المدينة "فورا".

 ونفذت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على مناطق متعددة وسط مدينة رفح خلال الدقائق الأخيرة، حيث استهدفت أراضي زراعية، ومبان خالية من السكان، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات.

وتم نقل المصابين الى مستشفى الكويت التخصصي بمدينة رفح، دون ذكر عددهم.

 وتسببت الغارات في اندلاع سحابة سوداء كثيفة في سماء رفح، ما يدل على قوة وعنف تلك الغارات.

وجاءت الغارات الإسرائيلية في أعقاب إصدار رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، أمرا لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري، في رفح. ( الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2024-05-24
16:00 | 2024-05-24
15:30 | 2024-05-24
15:00 | 2024-05-24
14:36 | 2024-05-24
14:16 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24