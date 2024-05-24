"منظمة الصحة" تحذّر من كارثة في السودان

حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من نقص المستلزمات الطبية في السودان الذي يشهد حربا أهلية، معلنا أنها لا تلبي سوى 25 في المئة من الاحتياجات.

وقال متحدث المنظمة كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحفي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إن النظام الصحي في السودان انهار، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، بسبب تدمير المرافق الصحية أو نهبها أو نقص الموظفين والمستلزمات فيه.

وأشار إلى أن 20 إلى 30 في المئة فقط من المرافق الصحية في السودان يمكنها تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.

وكشف أن المستلزمات الطبية المتوفرة في البلاد لا تلبي سوى 25 في المئة من الاحتياجات. (الأناضول)