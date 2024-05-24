غانتس: إسرائيل ستواصل حربها على "حماس" حتى في رفح

أكد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، أن إسرائيل ستواصل حربها على حركة حماس.

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وقال غانتس في بيان، بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة: "شرعت دولة إسرائيل في حرب عادلة وضرورية بعد أن قامت منظمة إرهابية وحشية بذبح مواطنينا، واغتصبت نساءنا، وخطفت أطفالنا وأطلقت الصواريخ على مراكز مدننا".واضاف: "إسرائيل ملتزمة بمواصلة القتال لإعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك في رفح".وتابع: "إسرائيل ستعمل بما يتفق مع القانون الدولي مع ضمان أقصى قدر ممكن من الحماية للمدنيين".