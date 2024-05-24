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عربي-دولي

غانتس: إسرائيل ستواصل حربها على "حماس" حتى في رفح

Lebanon 24
24-05-2024 | 12:28
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أكد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، أن إسرائيل ستواصل حربها على حركة حماس.

وقال غانتس في بيان، بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة: "شرعت دولة إسرائيل في حرب عادلة وضرورية بعد أن قامت منظمة إرهابية وحشية بذبح مواطنينا، واغتصبت نساءنا، وخطفت أطفالنا وأطلقت الصواريخ على مراكز مدننا".
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واضاف: "إسرائيل ملتزمة بمواصلة القتال لإعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك في رفح".



وتابع: "إسرائيل ستعمل بما يتفق مع القانون الدولي مع ضمان أقصى قدر ممكن من الحماية للمدنيين".
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