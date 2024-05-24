Advertisement

إقتصاد

أحد أكبر الصفقات.. "أرامكو" تعتزم بيع أسهم بعدة مليارات من الدولارات

Lebanon 24
24-05-2024 | 13:56
A-
A+
Doc-P-1203750-638521812277620407.jpg
Doc-P-1203750-638521812277620407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين، اليوم الجمعة، ان السعودية تعتزم بيع أسهم بمليارات الدولارات في شركة الطاقة العملاقة "أرامكو" في حزيران على أقرب تقدير، فيما قد يكون أحد أكبر صفقات الأسهم في المنطقة.
Advertisement


وذكر أحدهما أن الطرح قد يجمع نحو 10 مليارات دولار.
 
 
وقال المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأن الأمر سري، إن الاستعدادات جارية والتفاصيل قد تتغير.


وأضافا أنه سيتم إدراج الأسهم في الرياض وسيكون طرحا مسوقا بالكامل وليس بيعا سريعا على مدار أيام قليلة.

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2024-05-24
16:00 | 2024-05-24
15:30 | 2024-05-24
15:00 | 2024-05-24
14:36 | 2024-05-24
14:16 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24