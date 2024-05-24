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عربي-دولي

السيسي وبايدن يتفقان على إرسال مساعدات لغزة من كرم أبو سالم

Lebanon 24
24-05-2024 | 14:16
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اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأميركي جو بايدن، الجمعة، على "تسليم مساعدات إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح جنوب قطاع غزة من الجانب الفلسطيني".

 جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من بايدن، وفق بيان للرئاسة المصرية.

 ووفق البيان، تلقى الرئيس المصري "اتصالا هاتفيا من بايدن، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة".

 وأعرب الرئيس الأميركي عن "بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في قطاع غزة".

 و"تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني"، وفق البيان ذاته.

 وفي ذلك السياق، بحث الرئيسان المصري والأميركي "الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز".

 وفي هذا الصدد ذكر البيان أن الرئيسين "اتفقا على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني".

 كما تضمن الاتصال "تأكيد ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وتأكيد الرئيسين رفضهما كافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسع الصراع". ( الأناضول)

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