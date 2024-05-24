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سيناتور أميركي: لتذهب محكمة العدل الدولية إلى الجحيم

Lebanon 24
24-05-2024 | 14:36
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انتقد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، الجمعة، أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح قائلا: "لتذهب المحكمة إلى الجحيم".

 جاء ذلك تعليقا على إصدار العدل الدولية، قبل ساعات، أمرا يطالب إسرائيل بـ"وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".

 وقال غراهام على منصة "إكس": "كان علينا منذ زمن طويل الوقوف في وجه ما يسمى بمنظمات العدالة الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة. إن انحيازهم المناهض لإسرائيل كبير للغاية"، بحسب ادعائه.

 وأضاف: "في رأيي، لتذهب محكمة العدل الدولية إلى الجحيم"، وفق تعبيره.

 ووصف "قرار محكمة العدل الدولية الذي يقضي بوجوب وقف إسرائيل عمليات ضرورية لتدمير 4 كتائب من قتلة وإرهابيي حماس ـ الذين يستخدمون الفلسطينيين دروعا بشرية ـ مثير للسخرية"، وفق زعمه.

 ودعا السيناتور الأميركي إسرائيل إلى "تجاهل" قرار المحكمة. (الأناضول)

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