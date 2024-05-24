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عربي-دولي

كندا مستعدة لدعم أوكرانيا على حساب الفوائد على الأصول الروسية

Lebanon 24
24-05-2024 | 15:30
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أعلنت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند عن استعداد كندا لتقديم الدعم المالي المباشر لأوكرانيا من الفوائد على الأصول الروسية المجمدة.

 وقالت فريلاند خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، إن "الموقف الذي يناقش حاليا، يفترض أن الحلفاء سيقدمون لأوكرانيا فورا مبلغا كبيرا مضمونا على حساب الفوائد المستقبلية على الأصول الروسية".

وأضافت أن كندا على استعداد للانضمام إلى اتفاقية بهذا الشأن ودعم الميزانية الأوكرانية بمساعدات مالية مباشرة.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع قامت بتجميد الأصول الروسية بقيمة نحو 300 مليار دولارعلى خلفية العملية العسكرية الروسية.

 وصادق الكونغرس الأميركي على تشريع حول إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، بينما قرر الاتحاد الأوروبي مصادرة الفوائد على الأصول الروسية وتحويلها لمساعدة أوكرانيا.

 واعتبرت روسيا مصادرة أصولها "سرقة"، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات ردا على مصادرة الأصول الروسية في الخارج. (روسيا اليوم)

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