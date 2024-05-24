Advertisement

عربي-دولي

روسيا تنهي الاتفاقية الخاصة بالأسلحة النووية مع اليابان

Lebanon 24
24-05-2024 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1203780-638521890562248722.jpg
Doc-P-1203780-638521890562248722.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة، إنهاء الاتفاقية مع اليابان الخاصة بالتخلص من الأسلحة النووية الخاضعة للتخفيض.

وجاء في بيان نُشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، أنه "في 21 أيار 2024، تم إنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة اليابان بشأن التعاون للمساعدة على إزالة الأسلحة النووية الخاضعة للتخفيض في روسيا وإنشاء لجنة للتعاون لهذه الأغراض".

 وأشار البيان إلى أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية في طوكيو في 13 تشرين الأول 1993.

 تجدر الإشارة إلى أنه بسبب السياسة التي تنتهجها الحكومة اليابانية في ما يتعلق بروسيا، قررت موسكو سنة 2022 وقف محادثاتها مع طوكيو حول عقد معاهدة سلام بين البلدين بسبب فرض اليابان تقييدات أحادية الجانب على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

 وانتقدت موسكو السياسة اليابانية ووصفتها بالعدائية وغير الودية وبأنها تسيء لمصالح روسيا.

 وأعلنت موسكو أيضا عن خروجها من الحوار مع اليابان حول تطوير أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية ونيتها منع تمديد وضع اليابان كشريك لمنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود. (روسيا اليوم)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:27 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:48 | 2024-05-24
18:07 | 2024-05-24
17:36 | 2024-05-24
16:00 | 2024-05-24
15:30 | 2024-05-24
15:00 | 2024-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24