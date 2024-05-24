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عربي-دولي
واشنطن تعلن إرسال مساعدات لأوكرانيا بـ275 مليون دولار
Lebanon 24
24-05-2024
|
17:36
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أعلنت الولايات المتحدة عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تشمل ذخيرة وصواريخ وألغاماً وقذائف مدفعية، في وقت تواصل روسيا هجومها على منطقة خاركيف.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة تعلن اليوم إرسال كمية جديدة وكبيرة من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا لدعم الشعب الأوكراني الشجاع في دفاعه عن بلاده".
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وأضاف: "هذه الحزمة البالغة قيمتها 275 مليون دولار والتي تعد جزءا من جهودنا لمساعدة أوكرانيا على صد الهجوم الروسي قرب خاركيف، تحتوي على قدرات هناك حاجة ماسة إليها".
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