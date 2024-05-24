وزير الدفاع الأميركي يعود مُجدداً إلى المستشفى.. ونائبته تتولى مهامه مؤقتا

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كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الجمعة أن الوزير لويد أوستن سيدخل مجدداً إلى مركز والتر ريد الطبي، لإجراء متابعة لمشكلة في المثانة، وأنه تم إبلاغ البيت الأبيض والكونغرس، على أن تتولى نائبته مهامه مؤقتاً."كلف نائبته بمهامه"وأوضح البنتاغون أن الإجراء الذي سيخضع له أوستن "بسيط وغير جراحي"، إلا أن أوستن قرر أنه سيكون غير قادر على أداء مهامه، ومن ثم كلف نائبته بها.جراحة بتخدير كاملودخل أوستن (70 عاماً) مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، وخضع لعملية جراحية بتخدير كامل في 22 كانون الأول الماضي، لعلاج سرطان البروستاتا.ثم عاد إلى المستشفى في الأول من كانون الثاني، بسبب مضاعفات تضمنت التهاب المسالك البولية."لم يخطر بايدن"وأثار عدم إخطار أوستن الرئيس جو بايدن بدخوله المستشفى انتقادات من مشرعين، وفاجأ الأمر البيت الأبيض، إذ لم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد 4 أيام، ولم يحدد البنتاغون سبباً لدخوله المستشفى حتى 9 كانون الثاني.وحينها أقرّ بايدن، بأن وزير دفاعه أخطأ بالتكتّم على دخوله المستشفى، لكنّه أكّد أنه سيبقى في منصبه.(العربية)