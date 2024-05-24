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عربي-دولي
"سور من المسيّرات" يمتد من أوسلو حتى وارسو.. بهدف منع "الاستفزازات"
Lebanon 24
24-05-2024
|
23:18
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أكدت حكومة ليتوانيا أن الدول الست الاعضاء في حلف شمال الاطلسي والمجاورة لروسيا توافقت على إقامة "سور من المسيّرات" بهدف الدفاع عن حدودها ضد "الاستفزازات".
وقالت وزيرة الداخلية في ليتوانيا آنيي بيلوتايت لوكالة "بي ان اس" للانباء "إنه امر جديد تماما، سور من الطائرات المسيرة يمتد من النرويج حتى بولندا. الهدف هو استخدام مسيرات وتكنولوجيات أخرى لحماية حدودنا".
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وتابعت: "ليس فقط من خلال البنية التحتية المادية وأنظمة المراقبة، ولكن أيضا من خلال الطائرات بدون طيار وغيرها من التقنيات، التي من شأنها أن تسمح لنا بالحماية من الاستفزازات من الدول غير الصديقة ومنع التهريب".
وأعلنت بيلوتايت الخطة بعد محادثات مع نظرائها في دولتي البلطيق إستونيا ولاتفيا بالإضافة إلى فنلندا والنرويج وبولندا.
بالإضافة إلى نشر طائرات مسيرة لمراقبة الحدود، ستستخدم الدول أيضا أنظمة مضادة للطائرات المسيرة لوقف تلك العائدة الى العدو.
ولم تذكر بيلوتايت إطارا زمنيا لهذه الخطة.(سكاي نيوز)
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