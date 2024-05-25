Advertisement

عربي-دولي

اعتراض صاروخ كروز في منطقة يسيطر عليها الحوثي.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-05-2024 | 00:19
A-
A+
Doc-P-1203844-638522184859828280.png
Doc-P-1203844-638522184859828280.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت القيادة المركزية الأميركية سنتكوم، انها تمكنت من تدمير صاروخ كروز من طراز في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن .

وقالت سنتكوم في بيان: "في حوالي الساعة 8:10 مساءً (بتوقيت صنعاء) في 23 أيار ، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM) في الاشتباك مع صاروخ كروز للهجوم الأرضي (LACM) في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران.
Advertisement

وأضاف البيان: "الصاروخ يمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، مضيفة إنه هذه الإجراءات تتخذ لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية."

بيان الحوثي
وكانت جماعة الحوثي قالت إنها شنت هجمات على ثلاث سفن في البحر الأحمر والبحر المتوسط وبحر العرب، لكن الشركة المشغلة للسفينة التي زعمت الحركة استهدافها في البحر المتوسط قالت إنه لا يوجد ما يشير إلى وقوع مثل هذا الحادث.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في كلمة بثها التلفزيون إن قوات الجماعة استهدفت السفينة (يانيس) في البحر الأحمر والسفينة (إسيكس) في البحر المتوسط والسفينة (إم.إس.سي ألكساندرا) في بحر العرب.

وأضاف "قامت القوة الصاروخية باستهداف سفينة (إسيكس) الإسرائيلية بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط أثناء قيامها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

ولم يوضح متى وقعت الهجمات تحديدا.(سكاي نيوز)




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:45 | 2024-05-25
03:30 | 2024-05-25
03:10 | 2024-05-25
03:00 | 2024-05-25
02:57 | 2024-05-25
02:41 | 2024-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24