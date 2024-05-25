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عربي-دولي

السباق إلى البيت الأبيض.. المرشح المستقل كينيدي يتهم ترامب وبايدن بانتهاك الحريات

Lebanon 24
25-05-2024 | 00:45
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في إطار السباق نحو البيت الأبيض، اتهم المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور، أمس الجمعة، منافسَيه الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب بانتهاك الحريات المدنية للأميركيين والدستور خلال فترة ولايتَيهما.
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وفي خطاب ألقاه أمام جمهور صغير في المؤتمر الوطني للحزب الليبرالي في واشنطن، هاجم المرشح المعارض للقاحات وابن شقيق الرئيس الأسبق جون كينيدي، القيود التي وضعها الرئيس الديموقراطي وسلفه الجمهوري خلال جائحة كوفيد-19.

وأضاف أنه لا ترامب ولا بايدن "دافعا عن الدستور عندما كان ذلك فعلا ضروريا".

وكان روبرت كينيدي جونيور قد فكر في الانضمام إلى الحزب الليبرالي بعد تخليه عن خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، لكنه قرر في النهاية الترشح بصفته مستقلًا.

ومع ما يزيد قليلا على 10% من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي، ليست لهذا المحامي المدافع عن البيئة أي فرصة تقريبا للفوز في انتخابات تشرين الثاني، لكن الديموقراطيين والجمهوريين على السواء قلقون بشأن تأثيره في ولايات رئيسية.(سكاي نيوز)

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