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عربي-دولي
القوات الروسية تواصل التقدم على جبهات القتال في أوكرانيا
Lebanon 24
25-05-2024
|
01:42
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن القوات الجوية الروسية ووسائط الدفاع الجوي أسقطت خلال الأسبوع الأخير، من 18 إلى 24 أيار، مقاتلتين طراز ميغ 29 و25 صاروخا من نوع "أتاكمز" أميركي الصنع و91 قذيفة صاروخية مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى 356 طائرة مسيرة وأهداف جوية أخرى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية، باستعادة السيطرة على بلدة كليشيفكا في دونيتسك، ورفع العلم الروسي وراية النصر في البلدة.
ووثقت المشاهد النشاط العملياتي للقوات الروسية وهي تنفذ ضرباتها على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية في أحياء البلدة، مستخدمة قذائف "كراسنوبول" العالية الدقة.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "قامت وحدات من قوات مجموعة ’الجنوب‘ التابعة للقوات الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة، بتحرير بلدة كليشيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وبهذا تكون القوات الروسية قد استعادت السيطرة على آخر بلدة كانت القوات الأوكرانية قد سيطرت عليها خلال هجومها المضاد في الصيف الماضي.
الوضع على جبهات القتال
في اليوم 821 من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حققت القوات الروسية تقدما في منطقة أومانسكي، إلى الغرب من أفيدييفكا، حيث استولت على حزام الغابات الجنوبي.
وفي جبهة باخموت، بدأ الجيش الروسي بالتقدم جنوب إيفانيفسكي.
وفي مقاطعة لوغانسك، تمكن الجيش الروسي خلال الأسبوع الماضي من الاستيلاء على معظم منطقة بيريستوف.
وفي الجبهة الشمالية الشرقية: حقق الجيش الروسي تقدمات جديدة شمال كيسليفكا ودخل المنازل الأولى في إيفانيفكا.
وأشارت تقارير إلى أن القوات الروسية نجحت في السيطرة على عدد من المواقع في اتجاهي ميكيفكا وستيلماخوفكا؛ بينما تم رفع العلم الروسي في وسط مدينة كراسنوغوريفكا.
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