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عربي-دولي

دفنوا أحياء.. أكثر من 300 قتيل في انهيار ارضي في بابوا غينيا الجديدة

Lebanon 24
25-05-2024 | 01:52
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ذكرت وسائل إعلام محلية في بابوا غينيا الجديدة، اليوم السبت، أن أكثر من 300 شخص وأكثر من 1100 منزل دفنوا جراء انهيار أرضي هائل دمر قرية نائية في شمال البلاد.

ويخشى أن يكون المئات قد لقوا حتفهم في الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية كاوكالام في إقليم إنجا، على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة بورت مورسبي، حوالي الساعة الثالثة صباح أمس الجمعة.
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وقالت صحيفة بوست كوريير، نقلا عن عضو البرلمان إيموس أكيم، إن الانهيار الأرضي دفن أكثر من 300 شخص و1182 منزلا.

ولم يرد أكيم على الفور على طلب رويترز للتعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم السبت، أنه تم انتشال 4 جثث من المنطقة بعد أن وصلت فرق الطوارئ إلى المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وقالت الإذاعة إن الانهيار الأرضي أدى إلى منع الوصول إلى الطريق السريع، مما جعل الطائرات الهليكوبتر هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى المنطقة.
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