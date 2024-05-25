بعد قرار محكمة "العدل الدولية".. قصف إسرائيلي على رفح

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شنّ الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق عدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك غداة أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح فورا.كما أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا، استهدف المناطق الحدودية الشرقية ما بين مدينتي دير البلح وخان يونس.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قتل عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون في قصف إسرائيلي فجر اليوم السبت بعدد من المواقع في قطاع غزة.وتم انتشال قتلى وجرحى من تحت إنقاض منزل استهدف في حي الدرج بمدينة غزة.كما تم استهداف منطقة سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مما أدى الى سقوط 4 قتلى وجرح عدد آخر بحسب وسائل اعلام تابعة لحماس.وكانت وكالة "وفا" أعلنت في وقت سابق، مقتل 57 مواطنا، وإصابة 93 آخرين، بـ"ست مجازر ضد العائلات في قطاع غزة"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأوضحت مصادر طبية، أنه ما زال عدد آخر من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة منذ السابع من تشرين الأول ، إلى 35,857 شهيدا، و80,293 مصابا منذ 7 تشرين الأول الماضي.