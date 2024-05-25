Advertisement

عربي-دولي

بعد قرار محكمة "العدل الدولية".. قصف إسرائيلي على رفح

Lebanon 24
25-05-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1203876-638522254168829982.png
Doc-P-1203876-638522254168829982.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شنّ الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق عدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك غداة أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح فورا.

كما أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا، استهدف المناطق الحدودية الشرقية ما بين مدينتي دير البلح وخان يونس.
Advertisement

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قتل عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون في قصف إسرائيلي فجر اليوم السبت بعدد من المواقع في قطاع غزة.

وتم انتشال قتلى وجرحى من تحت إنقاض منزل استهدف في حي الدرج بمدينة غزة.

كما تم استهداف منطقة سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مما أدى الى سقوط 4 قتلى وجرح عدد آخر بحسب وسائل اعلام تابعة لحماس.

وكانت وكالة "وفا" أعلنت في وقت سابق، مقتل 57 مواطنا، وإصابة 93 آخرين، بـ"ست مجازر ضد العائلات في قطاع غزة"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت مصادر طبية، أنه ما زال عدد آخر من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة منذ السابع من تشرين الأول ، إلى 35,857 شهيدا، و80,293 مصابا منذ 7 تشرين الأول الماضي.


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:13 | 2024-05-25
06:58 | 2024-05-25
06:52 | 2024-05-25
06:42 | 2024-05-25
06:38 | 2024-05-25
06:30 | 2024-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24