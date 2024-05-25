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قتيل بانفجار عبوة ناسفة بسيارته في المزة بدمشق

Lebanon 24
25-05-2024 | 02:17
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قتل شخص في انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق قرب طلعة الإسكان.

وأكد مصدر في قيادة شرطة دمشق مقتل شخص في الانفجار بمنطقة المزة.

وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن المعلومات الأولية المتداولة تشير إلى أن التفجير وقع بالقرب من مدرسة "بكري قدورة" في منطقة المزة وتسبب أيضا باحتراق سيارات كانت متواجدة في المكان.
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ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" صورة لاحتراق 3 سيارات كانت مركونة في مكان التفجير.

وفي 13 نيسان الماضي، أعلنت قيادة شرطة دمشق انفجار عبوة ناسفة بسيارة في "ساحة الهدى" في منطقة المزة أيضا، واقتصرت الأضرار على الماديات.(روسيا اليوم)



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