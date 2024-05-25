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ذكرت مجلة "Foreign Affairs" الأميركية ان "الوفاة المفاجئة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم 19 أيار كانت بمثابة يوم بالغ الأهمية بالنسبة للجمهورية الإسلامية. وساهمت رئاسته بانطلاق عصر جديد لبلاده، اتسم بزيادة العسكرة في الخارج وتزايد الاضطرابات في الداخل. ومنذ ثورة 1979، لم يواجه النظام السياسي الإيراني مثل هذا التحول السريع. خارجياً، فاجأت الدولة العالم بقدراتها العسكرية واستعدادها لنشرها. أما داخلياً، فواجهت إيران تزايد العلمنة، مما وضع المجتمع على خلاف مع الحكومة. وتعني هذه التحولات أن إيران الموجودة اليوم تختلف تمامًا عن تلك التي كانت موجودة عندما وصل رئيسي إلى السلطة قبل ثلاث سنوات فقط".وبحسب المجلة، "في ظل غياب رئيسي، قد يبدو الأمر وكأن إيران تتجه نحو فترة من الاضطرابات الكبيرة. قبل صعوده، أمضى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ثلاثين عاما في صراع شبه مستمر مع رؤساء إيران، حيث كان يتجادل حول المسار الذي ينبغي للبلاد أن تسلكه في الداخل والخارج. لكن رئيسي تبنى نهج خامنئي المفضل: الشرق الأوسط أولاً في السياسة الخارجية، مما أدى إلى توسيع نفوذ إيران الإقليمي وتحسين العلاقات مع جيرانها، بما في ذلك منافستها المملكة العربية السعودية. لقد تأكد من أن البيروقراطية الرئاسية الإيرانية متزامنة مع المرشد الأعلى، وقام بتعميق العلاقات مع الصين وروسيا وقام بتوسيع البرنامج النووي لبلاده بشكل كبير. وكان رئيسي مخلصًا جدًا لخامنئي لدرجة أنه كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه وريثه المحتمل".وتابعت المجلة، "مع ذلك، فمن غير المرجح أن تسبب وفاة رئيسي الكثير من الاضطرابات في طهران. في الواقع، من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى الكثير من التغيير على الإطلاق. وعلى الرغم من السخط الشعبي وأزمة الشرعية المتزايدة، تظل الطبقة الحاكمة القوية في إيران ثابتة في التزامها باستراتيجية رئيسي وخامنئي، وسوف تضمن النخب الإيرانية بقاء الرئاسة في أيدي المؤسسة المحافظة الموالية لها، وسوف تحافظ على ثبات سياسات البلاد. وفي الحقيقة، يكاد يكون من المؤكد أن رئيس إيران المقبل سيكون مثل رئيسها السابق، ومن المؤكد أن الحزن على مستوى البلاد بسبب وفاة رئيسي سيضمن حصول المرشح الفائز على انتقال سلس".وبحسب المجلة، "نائب الرئيس، محمد مخبر، هو الآن القائم بأعمال رئيس البلاد. فهو، مثل رئيسي، موالي لخامنئي. وانضم مخبر إلى الإدارة بعد أن أشرف على تكتلات الأعمال التي يسيطر عليها المرشد الأعلى. لكن فترة ولايته قد لا تدوم طويلا، فبموجب الدستور الإيراني، يجب إجراء انتخابات جديدة في غضون 50 يومًا، وسيتنافس عدة مرشحين على الرئاسة. ومن الممكن أن تعيد الانتخابات فتح جروح الفصائل الإيرانية القديمة مع دخول مرشحين من معسكرات مختلفة إلى السباق، ثم يتم استبعادهم. ومع ذلك فإن مثل هذه النتيجة غير محتملة. وبدلاً من ذلك، فإن الظروف المأسوية التي أدت إلى الانتخابات ربما تعمل على تقوية أيدي المحافظين، أو إصلاح أو تغطية خطوط الصدع هذه".وتابعت المجلة، "سيكون خليفة رئيسي المثالي بالنسبة للإيرانيين شريكاً محافظاً للرئيس الراحل، وهو شخص قادر على تولي منصبه بسرعة والتأكد من أنه "لن تكون هناك اضطرابات في شؤون البلاد"، كما وعد خامنئي في أول بيان له حول حادث تحطم المروحية الذي لقي فيه رئيسي حتفهم. وقد يتبنى المجتمع الإيراني أيضًا سياسات خامنئي، كما وقد تكافح النخبة الإيرانية لكسب تأييد الجمهور من خلال الرسائل الدينية، لكنها تكتسب الدعم من خلال الترويج للخطابات القومية التي تصور إيران كقوة عظمى تحت حصار الغرب. وفي بلد يواجه تحديات خارجية، فإن وفاة رئيسي أثناء تأديته لواجبه سيكون لها صدى لدى العديد من المواطنين، وخاصة قاعدة النظام. إن الجمهورية الإسلامية نظام واسع الحيلة يستفيد من وجود نخب موالية له، أحياء وأموات".وبحسب المجلة، "لا شيء من هذا يعني أن وفاة رئيسي لن تلحق أي ضرر بإيران. فكان يُنظر إلى الرئيس على أنه المرشح الأول ليكون المرشد الأعلى القادم لإيران، وسيتعين على خامنئي، البالغ من العمر 85 عاماً، أن يسعى جاهداً للعثور على شخص آخر. وحتى الساعة، لا توجد إجابة واضحة لمن قد يذهب المنصب. وتكهن بعض المحللين بأن نجل خامنئي، مجتبى خامنئي، والرئيس الحالي للسلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجي، هما المرشحان الرئيسيان. لكن في نهاية المطاف، قد لا يكون للفرد المختار أهمية بقدر أهمية صانع الملوك. إن المؤسسات المحافظة التي تختار المرشد الأعلى المقبل، والتي دعمت رئيسي كرئيس وكخليفة محتمل لخامنئي، سوف تتمتع بسلطة كبيرة على من سيأتي بعده".وتابعت المجلة، "هذا يعني أن مسار إيران على المدى الطويل من غير المرجح أن يتغير. فمن سيصبح رئيساً سيكون مشابهًا لرئيسي من الناحية السياسية قدر الإمكان. ففي نهاية المطاف، في الرواية الرسمية للجمهورية الإسلامية، سوف يُذكر رئيسي لأنه وضع إيران على الطريق الصحيح بعد سلسلة من الرؤساء الذين تحدوا رؤية المرشد الأعلى، وسوف يتم تخليد ذكراه لأنه جعل إيران دولة على عتبة الحصول على السلاح النووي وترسيخها كقوة صاعدة ،ولأنه فعل ذلك ليس على الرغم من الضغوط الخارجية، بل بسببها".